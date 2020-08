Lopalco: “Casi luglio e agosto innesco seconda ondata”

Roma, 13 ago. (Adnkronos Salute) – “L’aumento dei casi recenti ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a fine febbraio. Il virus è cambiato? L’estate ci aiuta? Non penso. Penso invece che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l’innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata”. E’ l’analisi di Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e consulente della Regione Puglia per il coronavirus, commentando su Facebook i dati di questi mesi estivi sui contagi in Italia.

“I casi che registriamo oggi – spiega – sono di età più giovane e di gravità mediamente molto più lieve dei casi di febbraio. Sono dunque quei casi che a quel tempo non erano per nulla intercettati dal sistema di sorveglianza”. Secondo l’esperto, in definitiva, “le onde di oggi sono quelle di una mareggiata. Se siamo bravi a contenerle, probabilmente non svilupperanno lo tsunami”.