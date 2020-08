Appello Fnomceo: ‘prudenza e responsabilità per evitare nuovo lockdown’

Milano, 14 ago. (Adnkronos Salute) – “Prudenza e responsabilita”, con le curve dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in crescita. E’ l’appello lanciato dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. “I dati mostrano una ripresa dei contagi, con nuovi ingressi in terapia intensiva. Dobbiamo stare attenti, anche in vista della prossima riapertura delle scuole. Dobbiamo essere tutti preparati, prudenti e responsabili. L’obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown”, dice.

“Lancio un appello ai cittadini, perché continuino, anche in questo clima più vacanziero, a seguire le regole di igiene e di buon senso: evitare i luoghi troppo affollati, indossare la mascherina negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento, lavarsi e igienizzarsi le mani. Soprattutto, non uscire con la febbre e non recarsi, se sintomatici, negli ambulatori medici, ma ricorrere invece al triage telefonico”, conclude Anelli.