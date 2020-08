Coronavirus, registrato anche il primo vaccino cinese

Pechino, 17 ago. (Adnkronos/Xinhua) – Dopo quello russo, è stato registrato anche il primo vaccino contro il Covid sviluppato in Cina. Il brevetto è stato concesso dall’Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale, rende noto l’agenzia ufficiale Xinhua, citando il Quotidiano del Popolo.

A farne richiesta erano state insieme l’Accademia per le scienze militari e CanSino Biologics. Il vaccino è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori guidato da Chen Wei, dell’Istituto di medicina militare.

Il vaccino è basato sulla tecnica dell’adenovirus vettore di una versione ricombinata del coronavirus. Sono state completate le fasi 1 e 2 della sperimentazione, che è iniziata lo scorso marzo. Da allora, il vaccino ha dimostrato di indurre una risposta immunitaria e di non avere effetti tossici. E può essere prodotto velocemente su larga scala, si assicura.