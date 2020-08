Galli (Sacco), ‘discoteche non dovevano aprire, contagi arginabili se si vuole’

Milano, 17 ago. (Adnkronos Salute) – “Le discoteche non dovevano essere aperte in nessun caso. Il primo decreto era poco definito e abbastanza confuso. Ora finalmente si è fatta chiarezza”. Ne è convinto l’infettivologo Massimo Galli. “Con tutto il rispetto e con la necessità di dare i dovuti sostegni economici a chi ha dovuto chiudere – ribadisce il primario dell’ospedale Sacco di Milano all’Adnkronos Salute – le discoteche non erano da aprire in una situazione come quella in cui stiamo vivendo” con Covid-19.

Oggi, ricorda, “abbiamo focolai diffusi” di coronavirus Sars-Cov-2. “E si è abbassata l’età media delle persone che si infettano perché sono i più giovani che si espongono” al virus. Per l’esperto “è chiaro che la situazione è ancora arginabile. Bisogna avere la volontà e la capacità di farlo”.