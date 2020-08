Dg Welfare Lombardia: ‘test rapidi per limitare il ricorso ai lockdown’

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) – “Una diagnostica rapida potrebbe limitare il ricorso ai lockdown, senza che però questo vada a sostituirsi a comportamenti responsabili dei cittadini”. Lo ha affermato Marco Trivelli, direttore generale Welfare di Regione Lombardia), intervenuto oggi al convegno ‘La sanità che verrà’, nel corso del Meeting di Rimini.

La pandemia, ha evidenziato Trivelli, partendo dalla sua esperienza appena conclusa come Dg degli Spedali Civili di Brescia, “ha dimostrato tutte le capacità e vulnerabilità del sistema. Tutte le persone che lavorano in sanità hanno una grande vocazione clinica e nessuno ha perso la traccia ideale del lavoro. Di certo, però, non basta la competenza personale per curare. Perché il nostro lavoro, come evidenziano anche alcuni dati del Pil, non crea valore? Per un certo approccio, che si evidenzia nel lato clinico. Quando si concepisce il lavoro solo per competenza e personalità, si rischia di scivolare nella corporazione”.

La riflessione tra competenza e valore è stato il cuore dell’intervento di Trivelli. “Per creare valore occorre sapere leggere e rispondere ai bisogni, senza fermarsi alle competenze”, sostiene ribadendo la necessità della cooperazione tra professionisti, attraverso lo scambio di informazioni, pareri, consulti tra medici medicina generale e specialisti ospedalieri. “Bisogna costruire l’attenzione specifica di ciascuno dei due ambiti, ma dove la priorità resta sempre il paziente”.

Nel concludere, il moderatore ha riaffermato l’importanza di E’ essenziale “dare ai medici curanti gli strumenti per la diagnosi e per un rapporto costante con i pazienti, sapendo però che i fatti ci possono sempre superare. Abbiamo capito che c’è bisogno l’uno dell’altro. Nessuno si salva da solo e dobbiamo fare tesoro di quello che è accaduto”, ha concluso Camillo Rossi, direttore sanitario dell’Asst Spedali Civili di Brescia, moderatore dell’incontro.