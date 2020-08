Virologo Clementi: “Maggioranza casi di importazione, non c’è emergenza”

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) – “Oggi la maggioranza dei casi registrati è d’importazione, non c’è una emergenza ma serve molta attenzione perché con questo virus dobbiamo conviverci. Sono contagi che possono avere una origine vacanziera, questo è accaduto perché non è stata data una informazione corretta ai giovani, c’è stato un libera tutti per le vacanze senza dare indicazioni ai giovani su quali Paesi da evitare. La Spagna, soprattutto la Catalogna e Ibiza, ma anche la Croazia erano da evitare”. Lo spiega all’Adnkronos Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia all’ospedale San Raffaele di Milano, commentando i dati giornalieri del ministero della Salute.