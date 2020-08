Coronavirus, Kyriakides: “Da Ue 2,5 mln per formare personale su cure intensive”

Roma, 19 ago. (Adnkronos Salute) – “La formazione del nostro personale sanitario è essenziale in tempi di crisi. La Commissione europea ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per sostenere la formazione nelle cure in terapia intensiva di medici e infermieri dell’Unione europea”. Lo scrive su Twitter la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides.