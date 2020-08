Speranza: “Si ricomincia ad investire, stop austerità”

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) – “Il nostro Servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso del Paese e anche in questi momenti difficili ha dimostrato il proprio lavoro. Dobbiamo prenderci cura di questo patrimonio e per farlo occorrono alcune scelte, dobbiamo dichiarare chiusa la stagione dei tagli. Il nostro Ssn per troppo tempo ha subito una fase di contrazione di risorse che venivano assegnate. Ci sono stati 15 anni nel nostro Paese di impostazioni di austerità e contrazione della spesa pubblica. Oggi dobbiamo dire che quella stagione è chiusa e si ricomincia ad investire”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite del Meeting di Rimini.