Scuola, pediatri: “Con buon senso si può evitare mascherina per 5 ore”

Roma, 27 ago. (Adnkronos Salute) – “Il buon senso sarà la guida che permetterà a bambini e ragazzi di non portare per 5 ore consecutive la mascherina. Con un’applicazione ragionevole della norma, infatti, non ci sarà la necessità di averla sempre”. Si può evitare, infatti, “nei tanti momenti della vita scolastica in cui la distanza di un metro – meglio due – viene garantita”. Lo sostiene il presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), Paolo Biasci.

“E’ importantissimo che ci sia una regola di protezione – spiega il pediatra all’Adnkronos Salute – ma è altrettanto importante che ci sia ragionevolezza nelle modalità con cui sarà seguita. Sono d’accordo con i colleghi che considerano un’utopia far portare agli alunni, soprattutto ai più piccoli, la mascherina per tante ore. Ma sono convinto che non sarà necessario un tempo così prolungato. Con i banchi singoli e una diversa gestione degli spazi, penso sia possibile un uso sostenibile della mascherina”.