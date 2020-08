Coronavirus: Ue aderisce a Covax per accesso universale a vaccino

Bruxelles, 31 ago. (Adnkronos Salute) – La Commissione europea conferma l’interesse a partecipare allo strumento Covax per un accesso “equo, in ogni luogo e per chiunque ne abbia bisogno” a vaccini contro la Covid-19 a prezzi contenuti. L’esecutivo annuncia anche un contributo di 400 milioni di euro sotto forma di garanzie a sostegno del Covax e dei suoi obiettivi. Lo strumento Covax, codiretto dalla Gavi (Alleanza per i vaccini), dalla Coalizione per l’innovazione in materia di preparazione alle epidemie (Cepi) e dall’Oms, mira ad accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro la Covid-19 e a garantire un accesso giusto ed equo a tutti i Paesi del mondo. Per Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, “la collaborazione a livello planetario è l’unica soluzione ad una pandemia mondiale. Nell’ambito della risposta globale al coronavirus e della campagna ‘Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro’ abbiamo visto il mondo fare fronte comune”.

“Finora sono stati impegnati quasi 16 miliardi di euro, mentre i ricercatori più brillanti e le organizzazioni più attive stanno mettendo in comune i loro sforzi per fornire vaccini, test e cure che costituiranno un bene comune universale”. “Oggi la Commissione annuncia un contributo di 400 milioni di euro a favore del Covax per finanziare la collaborazione volta all’acquisto di futuri vaccini a beneficio dei paesi a basso e medio reddito”, prosegue. “Sono certa che in questo modo ci avvicineremo al nostro obiettivo: sconfiggere insieme questo virus”, conclude Von der Leyen.

Nell’ambito dell’impegno congiunto dell’Ue (Commissione, Stati membri e istituzioni finanziarie europee, in particolare la Bei) volto a mobilitare risorse per la risposta globale contro il Sars-CoV-2, la Commissione intende mobilitare fino a 400 milioni sotto forma di garanzie a sostegno del Covax e dei suoi obiettivi di fondo come parte dell’azione di Team Europa. Le condizioni e le modalità dettagliate per la partecipazione e il contributo dell’Ue saranno elaborate nei giorni e nelle prossime settimane. La partecipazione dell’Ue al Covax sarà complementare ai negoziati in corso tra l’Ue e le società produttrici di vaccini, il cui scopo è potenziare la capacità produttiva dei fabbricanti, contribuendo agli sforzi compiuti a livello mondiale.