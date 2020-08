Covid, al via a Verona sperimentazione primo vaccino tutto italiano

Verona, 31 ago. (Adnkronos Salute) – A Verona è pronta la sperimentazione di un vaccino completamente italiano contro il Covid 19. Ad annunciarlo è stato oggi il rettore dell’università scaligera Pier Francesco Nocini, nel corso di una conferenza stampa. La prima somministrazione è prevista per il 7 settembre presso l’ospedale di Borgo Roma.

Il rettore ha anticipato che il vaccino sta dando un “ottimo risultato immunitario e un ottimo profilo di sicurezza. La sperimentazione interesserà al momento 70 volontari e la prima inoculazione riguarderà 3 persone”.

Ma i numeri dei volontari interessarti alla sperimentazione del vaccino made in Italy sembrano destinati ad aumentare, visto che “molte persone chiamano per essere coinvolti nella sperimentazione”, ha spiegato il rettore.