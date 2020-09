Speranza: “Superticket tassa odiosa sulla salute”

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo di fronte a una sconfitta per lo Stato, a una violazione della nostra Costituzione. Da oggi non ci sarà più questa tassa odiosa sulla salute”. Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, festeggiando lo. “Una notizia importante”, sottolinea il titolare della Sanità italiana.