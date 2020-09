Covid, Fauci: “Vaccino forse pronto prima del previsto”

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) – Il vaccino contro Covid-19 potrebbe essere disponibile prima del previsto se gli studi clinici in corso producessero risultati “straordinariamente positivi”. Lo ha affermato il virologo americano Anthony Fauci, direttore del Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), in un’intervista a Kaiser Healtg News.

Due delle sperimentazioni cliniche in corso, su 30.000 volontari, dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno, ma Fauci ha spiegato che un consiglio indipendente ha l’autorità di interrompere i trial in Usa con settimane di anticipo se i risultati provvisori saranno nettamente positivi o negativi. Il Data and Safety Monitoring Board potrebbe dire che “i dati sono così buoni in questo momento da affermare che” i vaccini “sono sicuri ed efficaci”, ha detto Fauci. In tal caso, i ricercatori avrebbero “l’obbligo morale” di interrompere la sperimentazione in anticipo e rendere disponibile il vaccino a tutti i partecipanti allo studio, compresi quelli a cui era stato somministrato il placebo, e accelerare il processo per somministrare il vaccino a milioni di persone.

Fauci ha affermato anche di fidarsi dei membri indipendenti del Dsmb – che non sono dipendenti del governo – per mantenere le sperimentazioni dei vaccini su standard elevati. “Se stai prendendo una decisione sul vaccino, faresti meglio ad essere certo di avere ottime prove che sia sicuro ed efficace”, ha detto Fauci, assicurando di non essere “preoccupato per la pressione politica”.