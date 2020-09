Coronavirus: Abbott lancia test antigenico rapido, in 15 minuti diagnosi Covid

Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) – Nuove armi per individuare un’infezione da Sars-Cov-2: si tratta di un nuovo test antigenico rapido – autorizzato per l’uso da parte di operatori sanitari – che non richiede strumentazione e fornisce risultati in soli 15 minuti. Abbott annuncia di aver ricevuto il marchio Ce per Panbio* Covid-19 Ag Rapid Test Device per rilevare il virus Sars-CoV-2 nelle persone sospettate di aver contratto Covid-19. Il nuovo test è “un’opzione per lo screening di Covid-19 affidabile, economico, portatile e modulare”, si legge in una nota dell’azienda, e “può anche essere uno strumento molto utile per supportare strategie di salute pubblica, come il tracciamento dei contatti e i test su larga scala di persone sospettate di avere un’infezione in atto”.

“I test antigenici rapidi consentono di effettuare l’esame con maggiore frequenza e su vasta scala, in modo che le persone che hanno contratto l’infezione possano essere identificate tempestivamente, contribuendo a rallentare la diffusione del virus”, dichiara Gabriella Di Marzio, Amministratore delegato Abbott Rapid Diagnostics. “Abbott ha messo a frutto la sua leadership nelle malattie infettive per creare un potente strumento che renda i test su larga scala rapidi, economici e accessibili, e sta lavorando con le istituzioni locali per renderlo disponibile anche in Italia”.

In modo simile ai test molecolari per il Covid-19, i test antigenici rilevano una proteina del virus per determinare se una persona è attualmente infetta. I test antigenici possono essere uno strumento potente per rallentare la diffusione dell’infezione, poiché forniscono informazioni fondamentali in una fase del ciclo infettivo in cui le persone sono a più alto rischio di diffusione della malattia. Con i test antigenici rapidi, questi risultati possono essere condivisi direttamente sul posto.

Abbott – prosegue la nota – si è attivata per rendere disponibile il test antigenico agli operatori sanitari italiani. Panbio* Covid-19 Ag è il sesto test disponibile nel portfolio Abbott di soluzioni diagnostiche per combattere la pandemia da coronavirus in Italia. Queste soluzioni includono i sistemi di laboratorio a volume elevato m2000 e Alinity m, gli strumenti di laboratorio a rendimento elevato Architect i1000SR e i2000SR e Alinity i, e il dispositivo point-of-care Panbio* IgG/IgM Rapid Test Device, per il test degli anticorpi.