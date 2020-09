Sanità: Conferenza Regioni approva linee guida su infermiere di famiglia

Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo approvato le linee guida per l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità”. E’ quanto dichiara Donato Toma, al termine della Conferenza delle Regioni, che oggi ha presieduto in vista della Conferenza Stato-Regioni convocata a seguire dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

“Si tratta – spiega Toma – di un’evoluzione importante nell’assistenza sul territorio. L’infermiere di famiglia, potrà in sinergia con il medico di famiglia, integrare meglio i servizi sanitari e fornire una prima risposta indispensabile per il corretto svolgimento delle cure: abbiamo visto in questa pandemia da coronavirus quanto fosse necessario coadiuvare il lavoro di tutti, fin dalle prime esigenze sanitarie”.

Il decreto Rilancio permette così di “assumere quasi diecimila unità e di distribuirle a livello territoriale ai distretti. Gli anziani con malattie croniche sono coloro che maggiormente potranno usufruire dei servizi di questa nuova figura professionale. Si opera in stretta sinergia con la medicina generale territoriale. Le linee di indirizzo delle Regioni definiscono quindi il ruolo e i compiti, le competenze e la necessaria formazione, favorendo innanzitutto l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi”.