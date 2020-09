Fase 3: Arcuri, ‘finora 500mila test sierologici su personale scuola, si va avanti’

Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – “Cinquecentomila sono il dato a ieri dei test sierologici” eseguiti sul personale scolastico. Test che “vanno avanti visto che in alcune regioni le scuole aprono il 24 settembre”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, oggi a Roma a margine della presentazione del Libro Blu all’Agenzia delle Dogane. Arcuri ha precisato che “coloro che sono positivi al test sierologico, non sono positivi a Covid, ma devono fare i tamponi, e quelli che saranno positivi anche ai tamponi non potranno andare a scuola. Questo significa che è una campagna di screening importante, utile, se non indispensabile”, ha concluso.