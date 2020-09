Coronavirus: Tar sospende ordinanza Sardegna su obbligo test per ingresso isola

Cagliari, 17 set. (Adnkronos Salute) – Sospesa dal Tar Sardegna l’ordinanza della Regione che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell’isola, a partire da lunedì 14 settembre. Il Tribunale amministrativo ha accolto la richiesta di sospendere l’efficacia del provvedimento presentata dal Governo. Fra tre settimane i giudizi amministrativi si esprimeranno sul merito dell’ordinanza.

“Rispetto le sentenze e non le discuto – ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas – ora però mi aspetto che il Governo utilizzi lo stesso zelo avuto con noi verso provvedimenti di altre Regioni che sono discriminatori nei confronti dei sardi. Se non dovesse farlo, ci ritroveremo di fronte al più grande attentato all’unità dell’ordinamento giuridico e ad una intollerabile lettura politica del diritto alla salute e alla circolazione dei sardi”. Solinas ha ribadito le accuse di strumentalizzazione politica: “non è un caso – ha sottolineato – che, ftra tante, siano state impugnate le ordinanze di Sardegna e Piemonte. I sardi pagano il fatto che a Roma c’è un Governo di centrosinistra”.

Senza discutere il provvedimento, Solinas ha, però, voluto rimarcare alcuni aspetti richiamati dal presidente del Tar: “il giudice monocratico scrive che le Regioni possono adottare misure ulteriori di tutela della salute pubblica rispetto a quelle del Governo, quindi ci conferma che, a differenza di quanto detto da qualcuno, la nostra ordinanza poteva essere adottata. Ci dice ancora che la situazione dei contagi non è tale da dover prendere provvedimenti di limitazione della circolazione: questo non può che farci piacere, significa che la campagna mediatica che ci ha indicato ad agosto come epicentro dei contagi non era assolutamente fondata e, di conseguenza, non lo erano le accuse che ci sono arrivate anche da parti del Governo. Non solo, ci conferma che i contagi sono saliti con l’arrivo dei turisti, come dicevamo noi. Il 7 ottobre -“giorno in cui scade la nostra ordinanza”- i giudici amministrativi si pronunceranno in sede collegiale, “attendiamo di sapere cosa decideranno”, ha concluso Solinas.