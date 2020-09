Sanità: 1 mln con demenza in Italia, 54% da Alzheimer

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) – Un milione di persone in Italia è colpito da demenza, di cui oltre la metà (54%) da Alzheimer. Lo ricorda l’Istituto superiore di sanità (Iss), in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che ricorre oggi. L’Iss ha recentemente aggiornato la mappa online di tutte le strutture territoriali realizzata nell’ambito del Piano nazionale demenze. Inoltre, “grazie all’Osservatorio nazionale nato per monitorare il fenomeno – sottolinea l’Iss – sono state pubblicate linee di indirizzo per migliorare i percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali. E’ attivo anche un progetto per verificare la prevalenza della demenza tra gli immigrati”.

Ancora, nell’ambito della pandemia Covid-19, l’Iss “ha realizzato un’indagine, che sta continuando tutt’oggi con le Regioni, sul contagio nelle Rsa e pubblicato le ‘Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie'”. Infine, conclude l’Istituto sul proprio sito, “è in preparazione un rapporto Covid specifico per la demenza nell’ambito del Piano nazionale e in collaborazione con il ministero della Salute”.