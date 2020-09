Coronavirus: Halloween, ‘dolcetto o scherzetto’ sconsigliato in Usa

Washington, 24 set. (Adnkronos Salute) – Quest’anno niente ‘dolcetto o scherzetto’ negli Stati Uniti per Halloween. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno diffuso severe linee guida per una delle feste più amate dai bambini americani, mettendo la tradizionale richiesta di dolciumi ai vicini fra le attività “ad alto rischio contagio” per il covid-19. Al massimo si possono lasciare buste di caramelle davanti alla porta d’ingresso per i bambini di passaggio, ma si tratta pur sempre di un’attività a rischio ‘moderato’

Fra le altre attività ad alto rischio vengono citate la partecipazione ad affollate feste in maschera al chiuso, le visite in ‘case stregate’ dove si urla e ci si stringe vicini per la paura, oltre al consumo di alcool e droghe che rendono meno lucidi e ligi alle regole di distanziamento.

Feste mascherate e parate in costume all’aperto sono citate fra le attività a rischio moderato, sempre che i partecipanti si tengano a distanza, così come le uscite al cinema in famiglia. Ma naturalmente bisogna evitare urla e grida di spavento. E ricordarsi che le mascherine anti covid devono avere più strati e quindi un costume di Halloween, anche se nasconde la faccia, può non bastare. Per chi vuole festeggiare sono consigliate una serie di attività a basso rischio, come decorare la casa all’interno e all’esterno, gare virtuali di travestimenti ed eventi a tema in famiglia, come una caccia al tesoro in giardino.