Coronavirus: Spagna prima in Europa per contagi, oltre 716mila

Madrid, 27 set. (Adnkronos Salute) – La Spagna è il primo Paese europeo per numero di contagi: a oggi, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) in Spagna si contano 716.481 casi di coronavirus. Seguono la Francia con 527.446 contagi, il Regno Unito con 429.277, l’Italia con 308.104 e la Germania con 284.140. In totale in Europa si registrano 3.163.538 casi.