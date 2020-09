Salute: Dompé, nuova generazione igienizzanti con tecnologia a base di argento

Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) – Dompé inaugura una nuova linea di igienizzanti basati sulla tecnologia Silverbard. Obiettivo, garantire una efficace azione antimicrobica (su pelle e superfici) abbinata alla possibilità di un utilizzo prolungato nel tempo senza causare irritazione. La tecnologia Silverbard, si legge in una nota, si basa su molecole con carattere ionico a base di argento e alcool dove operano in sinergie d’effetto, che consentono anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficace azione antimicrobica, utile per applicazioni ad uso topico.

“Questa tecnologia è particolarmente efficace a livello topico anche in presenza di lesioni cutanee. Gli ioni Ag + non inducono resistenza e sono particolarmente attivi contro specie batteriche, presentando anche attività nei confronti di funghi e virus”. Questa tecnologia sarà disponibile in farmacia. La nuova linea è stata sviluppata negli ultimi 12 mesi dalla divisione primary care Dompé, l’area dell’azienda dedicata alla produzione e commercializzazione dei farmaci distribuiti in farmacia con un bacino italiano che raggiunge circa 12 mila farmacie. Attualmente è in corso un processo di internazionalizzazione verso la Russia Polonia e paesi limitrofi, Cina e Sud Est Asiatico.