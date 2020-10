Coronavirus: per App Immuni oltre 7 mln di download

Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) – Sono oltre 7 milioni gli italiani che hanno scaricato la App Immuni, arrivata a 7.036.898 download. Un dato, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute al 4 ottobre, in crescita costante nell’ultima settimana, con circa 500.000 download in più.

Sono state 5.870 le notifiche inviate – si legge sul sito dell’applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di Covid – e 357 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni.