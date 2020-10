Qualità e risparmio per la tua cucina, con AllForFood

Cosa rende un’attrezzatura per ristorazione davvero irrinunciabile? Materiali selezionati, progettazione curata e la capacità di affrontare anni di intenso utilizzo mantenendo un’efficienza costante. È per questo che da oltre 10 anni centinaia di professionisti scelgono le attrezzature e macchine alimentari di AllForFood.com.

Punto di riferimento italiano per l’acquisto di attrezzature da ristorazione, l’e-commerce vanta un catalogo con oltre 40.000 prodotti. Tutti afferenti ai migliori marchi e per la maggior parte Made in Italy. La proposta è frutto di un’attenta selezione, per garantire elevati standard qualitativi ad ogni attività che opera nel settore della ristorazione.

Sì, perché AllForFood non si rivolge solo a ristoranti e pizzerie, ma anche macellerie, pasticcerie, hotel e gelaterie. Oltre ai tanti modelli di forno, friggitrice elettrica professionale, armadio frigo, cucina professionale e tutte le altre attrezzature per la ristorazione, il catalogo include forniture alberghiere e arredamento professionale.

Di cosa si tratta? Nella sezione dedicata alle forniture alberghiere sono presentati abbigliamento professionale, stoviglie, distributori di bevande, contenitori isotermici, bilance, banchi accettazione e molto altro ancora. L’arredamento professionale invece comprende banchi bar, dondoli, lettini, ombrelloni, panche, sgabelli, tavoli, arredi luminosi per interni ed esterni. Solo per citarne alcuni.

A garanzia della qualità ci sono brand leader, come Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Casta, Isa, Scab Design, Pedrali, Bras, IFI. Mentre la convenienza dell’offerta è frutto della collaborazione con una vasta rete di fornitori e produttori.

Il portale consente inoltre di richiedere preventivi gratuiti e senza impegno, anche in modalità fai da te. Basta mettere nel carrello i prodotti di interesse, fare click sul pulsante “Preventivo” e seguire la procedura guidata. La risposta arriverà in pochi secondi.

Attrezzature da ristorazione con assistenza multicanale e spedizioni assicurate

Molto più di un comune customer care, il servizio di assistenza multicanale offre supporto professionale in ogni fase dell’acquisto. È affidato a personale qualificato e competente, operativo anche nel post-vendita nell’ipotesi di problemi con il trasporto o difetti di conformità del prodotto.

Scenari in cui il cliente è tutelato al 100%: le spedizioni sono assicurate e la garanzia di AllForFood include la riparazione di eventuali malfunzionamenti per articoli difettosi. Il tutto senza alcun costo per l’acquirente.

La tutela del cliente riguarda ogni aspetto dell’esperienza d’acquisto. Per le transazioni sono adottati solo metodi sicuri: bonifico bancario, carta di credito, PayPal o pagamento alla consegna (con anticipo del 30%).

Visita subito www.allforfood.com e scopri le offerte a tempo su arredi e attrezzature da ristorazione.