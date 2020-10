One Planet School, on line la nuova piattaforma di e-learning Wwf

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Una piattaforma di apprendimento e conoscenza permanente, innovativa e gratuita, rivolta a chiunque voglia approfondire i meccanismi che regolano il Pianeta che ci ospita e sostiene ma anche i comportamenti che lo stanno mettendo in crisi. Si chiama One Planet School ed è stata progetta da Wwf Italia.

One Planet School rappresenta un viaggio nella migliore conoscenza scientifica disponibile che, attraverso le lezioni di grandi esperti e approfondimenti di qualità, vuole mettere le basi di una nuova consapevolezza.

Il viaggio di One Planet School comincia con il benvenuto di due volti noti, Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia, e Piero Angela.

“Conoscere per capire. Capire per cominciare a cambiare tutto quello che non funziona nel nostro modello di vita e che, nel giro di meno di mezzo secolo, ha provocato una caduta verticale della Natura sul Pianeta – dice la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi – La conoscenza scientifica non solo ci ha aiutato a comprendere, di più e meglio, i problemi che dobbiamo affrontare ma ci indica anche la strada per individuare le soluzioni per affrontare i problemi provocati da questo deficit naturale. Per il Wwf, One Planet School è l’oasi della conoscenza accessibile a tutti, un enzima per la riflessione, uno strumento democratico e semplice per fare in modo che la sostenibilità sia patrimonio di tutti e non di pochi”.

“La conoscenza che il Wwf cerca di diffondere è molto più complessa di quello che noi abbiamo generalmente a disposizione per giudicare le cose e che costituisce anche la base dell’apprendimento che è basato spesso su delle trivellazioni verticali, a silos, come si dice. Una materia, l’altra materia, la storia, la filosofia, la biologia. Da molto tempo abbiamo capito che le connessioni tra quello che avviene nel mondo sono molteplici e intrecciate, per cui non si può più parlare di una cosa senza capire il contesto e senza capire la rete nella quale tutti noi siamo avvolti. Una rete che, pensate, va dall’astronomia alla meccanica quantistica delle particelle subnucleari. Il portale One Planet School aiuterà tutti coloro che vogliono approfondire questo modello di pensiero”, spiega Piero Angela in un video in cui invita tutti a “informarsi bene per capire e poi per agire”.