Coronavirus: oggi 4.619 casi e 39 morti in Italia

Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) – Nuovi casi di Covid-19 in calo in Italia: 4.619 nelle ultime 24 ore, ma a fronte di un numero molto inferiore di tamponi eseguiti, 85.442, quasi 20mila (19.216) in meno rispetto a ieri. Cresce invece il numero delle vittime: 39 oggi (+13 rispetto a ieri), che portano il totale a 36.205 dall’inizio dell’emergenza. Lo rende noto il ministero della Salute. Sono 82.764 gli attualmente positivi in Italia (3.689 in più rispetto a ieri) e 240.600 i guariti (+891).

In aumento anche i ricoverati negli ospedali (+302) e nelle terapie intensive (+32). Al momento negli ospedali sono ricoverate 4.821 persone mente nelle rianimazioni ci sono 452 pazienti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati contagiate 359.569 persone.

La regione con più casi è la Lombardia (696 con 13.934 tamponi), seguita da Campania (662 nuovi contagi e 7.405 tamponi), Toscana (466) e Lazio (395).