Coronavirus: Campania verso blocco della mobilità dopo mezzanotte

Napoli, 16 ott. (Adnkronos Salute) – “Probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Faremo un confronto con il ministero dell’Interno e le forze di polizia – ha aggiunto – perché se prendiamo questa misura occorre che ci siano i controlli e sanzioni rigorose. Quando discutiamo di blocco delle epidemie, chi diffonde l’epidemia anche non usando la mascherina deve essere considerato uno che compie un reato vero e proprio in flagranza, con tutto quello che consegue. Quando arriviamo a 1.200 contagi non si può scherzare più”.