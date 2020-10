Coronavirus: oggi 16.079 casi e 136 morti in Italia

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – Continuano a salire i ‘numeri’ del coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.079 nuovi casi su un totale di 170.392 tamponi (ieri erano stati 15.199 su 177.848 test) e 136 morti (ieri le vittime erano state 127), per un totale di 36.968 decessi dall’inizio dell’emergenza. Questi i dati del bollettino del ministero della Salute. Sono inoltre 992 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 66 in più rispetto a ieri.

Sono invece 259.456 i guariti (+2.082), mentre gli attualmente positivi sono 169.302 (+13.860). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 465.726. In ben sei regioni si superano i mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1.541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). La meno colpita è il Molise con 28 nuovi contagiati.