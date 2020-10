Coronavirus: Oms e Wikipedia insieme per ‘diffondere informazioni affidabili’

Ginevra, 22 ott. (Adnkronos Salute/Dpa) – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) collabora con l’enciclopedia online Wikipedia per diffondere informazioni affidabili su Covid-19 in tutto il mondo. Le centinaia di migliaia di editori volontari che aggiornano continuamente Wikipedia avranno libero accesso a infografiche, video e altro materiale dell’Oms con un accordo di licenza gratuito, hanno annunciato oggi l’agenzia dell’Onu e la Wikimedia Foundation.

“Un accesso equo a informazioni sanitarie affidabili è fondamentale per mantenere le persone al sicuro e informate durante la pandemia di Covid-19”, ha affermato in una dichiarazione da Ginevra il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wikipedia offre attualmente più di 5.200 articoli relativi al Covid-19 in 175 lingue. L’enciclopedia è gestita dalla fondazione senza scopo di lucro Wikimedia, con sede a San Francisco.