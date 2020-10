L’arredo bagno dei tuoi sogni è su Arredailtuobagno.it

“La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito.” Quando Confucio pronunciava queste parole forse alludeva al potere sconfinato della fantasia e dell’immaginazione. Oggi, se interpretiamo l’antico saggio alla lettera, ci rendiamo conto che un po’ aveva ragione e un po’ aveva torto. Le nostre case infatti sono davvero sempre più piccole, ma non necessariamente dobbiamo aprire le finestre (chi vive in città?) per sentirci a nostro agio.

Un arredo trasformabile che “si apre su un mondo infinito”

Sono anni, anzi forse decenni, che gli esperti di interior design e gli architetti osservano il trend costante che riguarda il mercato immobiliare ed edilizio: si costruiscono case sempre più piccole, ma intelligenti nella distribuzione degli spazi. Vivibilità, abitabilità e versatilità sono dei veri e propri imperativi nel settore, concetti nati come reazione ponderata al poco spazio a disposizione. In questo contesto, abbandonare l’idea di un corridoio in virtù di un open space per la zona living è diventato un must, così come sfruttare un arredo intelligente e trasformabile.

Un’azienda che ha fatto propria questa filosofia è LG Lesmo: trent’anni di esperienza, una produzione Made in Italy e un modo innovativo di creare arredo trasformabile. Già, perché la proposta trasformabile è nota e affermata sul mercato, ma raramente si può parlare di complementi d’arredo in vero legno massello, selezionato secondo criteri di sostenibilità ecologica e lavorato come se fosse un pezzo di design.

La voce a catalogo che spiega meglio quale sia il concept di questa azienda artigianale è quella che riguarda la consolle allungabile LG Lesmo. Un mobile classico, ridisegnato e reinventato grazie al meccanismo che gli consente di allungarsi fino a trasformarsi in un tavolo spazioso. L’idea alla base di queste consolle è semplice ma efficace: prendere uno dei mobili meno ingombranti che esistano e dargli la possibilità di trasformarsi in un tavolo che può accogliere anche più di 20 persone.

Quali potenzialità per una consolle allungabile? Se si è creativi e si ha un po’ di fantasia davvero tante, soprattutto considerando la varietà di modelli che LG Lesmo mette a disposizione. La versione MINI per esempio occupa solo 35 cm da chiusa e si allunga fino a toccare i 280 cm: perfetta per accogliere gli ospiti all’ingresso con personalità, utile come svuotatasche elegante e comodissima da spostare dove vuoi, per trasformarla quando ti serve un tavolo.

Consolle allungabile maxi invece è il prototipo che raggiunge l’estensione maggiore e che arriva a sfiorare i 5 m di lunghezza. A partire da un mobiletto, un tavolone su cui sfamare quasi due squadre di calcio, elegante e incredibilmente stabile nonostante le misure in ballo. Un prodotto di questo tipo apre ad una serie di soluzioni d’arredo talmente varie da perderci la testa, da scrivania che diventa tavolo a superficie di lavoro in cucina, con un asso nella manica.

Interagire con gli ambienti e con chi li vive, ecco dunque il principio a cui aderiscono le consolle allungabili LG Lesmo. Un presupposto al modo di concepire il living moderno che si arricchisce dalla capacità che questi prodotti hanno di integrarsi in qualunque contesto.