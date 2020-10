Giansanti (Confagricoltura): ‘Ruolo centrale delle imprese agricole in ‘Farming for future’ per obiettivi green”

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “I primi soggetti economici ad avere interesse per un ambiente sano e fertile sono gli agricoltori. Preservare le risorse e garantire la sostenibilità ambientale e questo è un nuovo e importante progetto nato nelle campagne, dagli agricoltori per gli agricoltori, che sottolinea il ruolo che essi hanno avuto nel raggiungimento degli obiettivi 2020 e quello che avranno ancora nel processo di avvicinamento a quelli posti dall’Agenda 2030″. E’ quanto ha detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti intervenendo in streaming alla proposta del Consorzio Italiano Biogas (Cib) “Farming for Future”, per la conversione agroecologica dell’agricoltura italiana.

“La nuova rivoluzione – ha proseguito -è quella tecnologica e come Confagricoltura lo facciamo spingendo sulle energie rinnovabili e sulle innovazioni per avere imprese resilienti e un miglior utilizzo delle fonti fossili. Guardiamo con estremo interesse al progetto biometano”.

“Il nostro settore – ha continuato Giansanti – è consapevole del ruolo centrale che assume l’impresa agricola sana, vitale e produttiva, nella mitigazione del cambiamento climatico attraverso le proprie produzioni, le proprie superfici e i propri residui, ed è altrettanto consapevole del costo dell’adattamento al cambiamento climatico, che renderà sempre meno disponibili risorse naturali fondamentali quali l’acqua e il suolo, in uno scenario di incremento della temperatura che comporterà una maggiore aridità dei terreni, cambi colturali importanti a livello territoriale, attacchi di patogeni sempre più diffusi, fenomeni meteorologici sempre più estremi”.

“Le risposte da parte di un’agricoltura e silvicoltura competitive, allora, – ha rimarcato Giansanti – non potranno che prevedere soluzioni innovative e smart. Questo significa certamente agricoltura di precisione, ma anche intensificazione sostenibile delle produzioni, biotecnologie, produzione di energia rinnovabile (biogas, biomasse, fotovoltaico), fertilizzanti organici prodotti in ambito agricolo (digestato)”.