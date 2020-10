New PadovaStar: nuovi investimenti nell’innovazione digitale

New PadovaStar, concessionaria Mercedes-Benz con decine d’offerte di auto nuove, usate e a KM 0, rafforza il suo impegno sul piano dell’innovazione con un completo redesing di www.padovastar.it. Oltre a un’interfaccia ripensata in chiave minimal, per garantire la massima usabilità, introduce funzionalità che rendono più coinvolgente e appagante l’interazione, migliorando la reattività. Un nuovo modo di interpretare il rapporto tra cliente e concessionaria.

La riprogettazione è stata pensata per rendere l’utente il vero protagonista dell’esperienza di navigazione. Una lettura improntata alla semplicità, arricchita da nuove funzioni. L’homepage dà priorità a un aspetto chiave per l’utente: la ricerca dell’auto ideale. Questa può avvenire attraverso un processo guidato, cliccando “Apri filtri tradizionali”, che consentono di selezionare tipo di veicolo, condizioni, brand, modello e range di prezzo.

Se si hanno le idee chiare, invece, l’opzione giusta è Elasticsearch: digitando il modello desiderato vengono immediatamente mostrati tutti i veicoli in catalogo corrispondenti. L’utente riceve un feedback istantaneo alle sue richieste.

Una volta aperta la scheda veicolo, vengono mostrate tutte le informazioni, con ogni particolare: dall’equipaggiamento alle specifiche tecniche. È inoltre presentata una galleria di immagini che illustrano, in modo chiaro, condizioni di interni e carrozzeria.

Facendo click invece su “Bloccala per 3 giorni”, il cliente può prenotare l’auto dei propri desideri con un acconto di appena 250 euro. Questo sarà rimborsato qualora decida poi di non proseguire nell’acquisto (la cancellazione è gratuita).

A questa opzione s’aggiunge “Avvisami se cambia il prezzo”, la funzionalità per non lasciarsi scappare occasioni lampo. Mentre il menu orizzontale riporta i riferimenti chiave per avere sempre il completo controllo della navigazione.

L’icona “Notifiche” fornisce gli aggiornamenti più interessanti, mentre quella a forma di cuore, “Preferiti”, permette di ordinare in una pratica lista i veicoli di proprio interesse. Ci sono poi i collegamenti a sedi e contatti. Concessionaria Padova Star si avvale di due showroom e officine a Limena e Cittadella, in provincia di Padova.

Il collegamento “Menu”, posto in alto a sinistra, raccoglie in forma sintetica tutte le principali sezioni del portale: dalle news ai riferimenti dell’azienda. Per scoprire invece le migliori offerte della settimana basta un semplice scroll down in homepage.

Un nuovo modo di vivere la selezione dell’auto, interagire con la concessionaria e approfittare di promozioni che rendono l’acquisto ancora più conveniente. Tutto questo è www.padovastar.it, scoprilo subito!

