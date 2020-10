Coronavirus: report Iss, situazione molto grave, evitare contatti e stare a casa

Milano, 30 ott. (Adnkronos Salute) – L’Italia nella morsa di Covid-19 si trova in “una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale, con criticità in numerose regioni/province autonome italiane”. Così viene definita dagli esperti di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, che nell’analisi del monitoraggio settimanale fanno appello alla popolazione affinché “eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie” e si convinca a “rimanere a casa il più possibile.

“L’epidemia in Italia è in ulteriore peggioramento – spiegano Iss e ministero – compatibile ancora complessivamente con uno scenario di tipo 3, ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. In alcune regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4, con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo”. Inoltre “si osserva una sempre maggiore difficoltà a reperire dati completi a causa del grave sovraccarico dei servizi territoriali”, e “questo potrebbe portare a sottostimare la velocità di trasmissione in particolare in alcune regioni”.

“Sono necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità, nonché l’attuazione delle altre misure già previste nel documento ‘Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di trasmissione per il periodo autunno-invernale'”, continuano Iss e ministero.

Gli esperti ricordano inoltre che “è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi”.