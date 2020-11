Schlein: “Da Ecomondo e Key Energy contributo a svolta necessaria”

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Da qui, da Ecomondo e Key Energy, può arrivare un contributo straordinario che serve all’intero Paese per abbracciare una svolta necessaria. L’emergenza climatica è la sfida che ci richiama tutti al massimo impegno trasversalmente in ogni settore della società”. Così Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, nel corso della Opening Ceremony sulla piattaforma digitale Ecomondo – Key Energy.

“Oggi mentre gestiamo una drammatica pandemia siamo anche tenuti a mantenere uno sguardo lungo, al domani, a come ricostruire il futuro su basi diverse coniugando questione sociale e quella ambientale per un progetto che punti a migliorare la qualità della vita tanto delle persone quanto del Pianeta”, aggiunge.