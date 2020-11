Coronavirus: Brusaferro (Iss), ‘Rt cresce più lentamente’

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) – “L’Rt sta crescendo più lentamente: a livello nazionale siamo a 1,7, con un intervallo di confidenza di 1,5. Questo ci dice che complessivamente il Paese è in uno scenario 3, ma anche che in tutto il Paese siamo a un Rt sopra 1 e in alcuni casi si sfiora il 2”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sull’epidemia di Covid-19. “Ci troviamo in una fase di mitigazione – ha aggiunto – in cui le misure” di riduzione della socialità “sono importanti per rallentare” la corsa del virus.

“Per il controllo” della situazione Covid, “Rt deve essere sotto 1” a livello nazionale, ha aggiunto Brusaferro.