Coronavirus: Napoli, ‘tampone sospeso’ al Rione Sanità

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) – Tamponi sospesi e solidali al Rione Sanità di Napoli. Richiama l’antica usanza filantropica del ‘caffè sospeso’ partenopeo l’iniziativa promossa dall’associazione ‘Sadisa-Sanità, Diritti in Salute’ insieme alla ‘Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus’ e in collaborazione con la Farmacia Mele e la presidenza della Municipalità 3, che danno il via a una campagna di Covid-screening, proprio per chi non può permetterselo. Sarà offerta la possibilità, a persone appartenenti a fasce sociali meno abbienti, di potersi sottoporre allo screening al costo sociale di 18 euro. Non solo. E’ possibile anche donare tamponi a chi non può sostenerne il costo, attraverso la formula del ‘tampone sospeso’.

I tamponi saranno effettuati all’interno della Basilica di San Severo fuori le mura (Piazzetta san Severo a Capodimonte) nel quartiere Sanità di Napoli, dopo la prenotazione al numero 3792151320. Si parte martedì 17 novembre con i test, ma è già possibile prenotare lo screening.