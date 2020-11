Farmaci: con Covid +782% domanda generici, report Nomisma-Egualia

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) – Con la pandemia è schizzata in Italia la domanda di farmaci generici, che a marzo 2020 ha registrato un aumento tra il 128% e il 782% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Farmaci e principi attivi “dimenticati”, per lo più iniettivi, funzionali alle prestazioni erogate nelle terapie intensive, sono venuti improvvisamente alla ribalta dei fabbisogni farmaceutici regionali mettendo a dura prova la capacità di risposta delle imprese degli equivalenti. E’ quanto emerge dall’edizione 2020 dell’Osservatorio sui farmaci generici, realizzato dalla Società di studi economici Nomisma per Egualia (già Assogenerici), presentato oggi in un evento streaming. (segue)