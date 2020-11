Coronavirus: Cina, vaccino sperimentale somministrato a quasi un milione di persone

Pechino, 20 nov. (Adnkronos Salute) – Sono quasi un milione le persone alle quali in Cina è stato somministrato un vaccino di emergenza per il Covid-19, ancora in fase sperimentale. Lo ha annunciato l’azienda Sinopharm. Le autorità cinesi hanno rilasciato il vaccino a luglio, per gruppi selezionati di persone. Tra queste, funzionari di governo, studenti, persone che per ragioni di lavoro si recano all’estero.