Coronavirus: report Iss-ministero, Rt scende a 1.18

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) – Scende “a 1.18 il valore dell’Rt a livello nazionale”. Lo evidenzia la bozza del report di monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, di cui l’Adnkronos Salute è in possesso. “Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1.25 nella maggior parte delle Regioni e province autonome – precisa il report – da questa settimana in alcune Regioni il valore di Rt stimato è inferiore a 1”.

Nel dettaglio, l’indice Rt è inferiore a 1 in Lazio, Liguria, Lombardia, Molise e Sardegna.