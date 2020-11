Bellini (Google): “Contro disinformazione serve lavoro di squadra”

Roma, 25 nov. – (Adnkronos) – “La disinformazione non si risolve guardando solo a un attore. E’ attraverso il gioco di squadra che si può vincere questa sfida. Noi abbiamo preso seriamente questa sfida e agiamo, lo facciamo considerando il fenomeno della disinformazione importante e dedicando al tema molte risorse perché è una questione di fiducia e se gli utenti non avessero fiducia in noi falliremmo nella nostra prima mission che è quella di rendere le informazioni accessibili a tutti”. Così Enrico Bellini, Government Affairs & Public Policy Manager di Google, intervenuto al panel che chiude il FestivalFuturo Altroconsumo di quest’anno, “Imparare a distinguere il vero dal falso”.

“Parte del nostro impegno – continua – è dedicato proprio ad aiutare le persone a trovare contenuti di qualità e per farlo dobbiamo dare particolare rilevanza ed evidenza alle fonti più autorevoli, in questo periodo di pandemia penso all’Oms e al ministero della Salute. Ma è fondamentale anche agire affinché gli individui abbiamo la possibilità di ricevere una corretta informazione e soprattutto gli strumenti adeguati per muoversi in questo flusso continuo di informazioni e input trovando una sorta di bussola. Per farlo è necessario lavorare in squadra e siamo felici di mettere in campo tante iniziative”, aggiunge citando le numerose collaborazioni messe in campo, da Altroconsumo a Fondazione Mondo Digitale, da Skuola.net ai The Show.