Farmaceutica: oltre 300 partecipanti al contest di idee Alfasigma

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) – Dalla chimica al software, dalle tecnologie ai device a supporto delle terapie. Sono oltre 300 le iscrizioni all’’Alfathon’, il contest di idee lanciato da Alfasigma ad inizio novembre che ha chiuso le iscrizioni la scorsa notte. Un terzo di queste domande di iscrizione provengono dall’estero, Paesi europei e Russia. “A partire da oggi i partecipanti riceveranno materiali di approfondimento sulle tre challenge e nelle prossime settimane avranno la possibilità di confrontarsi in workshop dedicati e con tutor che spiegheranno loro gli ‘unmet needs’ cui le sfide devono rispondere”. Lo sottolinea una nota di Alfasigma. L’invio delle proposte e dei progetti di fattibilità è previsto entro fine dicembre.

L’Hack Committee, che si riunirà a partire da gennaio per individuare i finalisti e nominare il vincitore, è composto da: Pietro Ferraris, Fondazione Golinelli; Matteo Vignoli, Unibo; Bernardo Balboni, Unimore; Lorenzo Ridola, università Sapienza; Aghemo Alessio, Hunimed Università Humanitas; Carolina Carosio, presidente Fenagifar Federazione nazionale giovani Farmacisti; Ivan Gardini, presidente Associazione EpaC Onlus; Matteo Fortini, Civic Hacker; Andrea Bonaccorsi, Università di Pisa; Achille Gallina Toschi, Farmacia Toschi Bologna. “Uno speciale riconoscimento è rivolto ai team del territorio locale di Pomezia, dove è insediato uno stabilimento produttivo e un centro di Ricerca e Sviluppo di Pomezia”, ricorda la nota.

Partner dell’iniziativa StartUpItalia, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Bologna, Fondazione Golinelli, Comune di Pomezia, Nects Laboratory dipartimento di Elettronica, informazione ebBioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, Università di Camerino, Epac onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, Junto innovation Hub, e il laboratorio degli studenti di scienze della comunicazione CommToAction.