Università: Consulcesi, ripescaggio per esclusi test Medicina che fanno ricorso

Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) – “Si allargano le maglie del numero chiuso che ogni anno esclude dalla Facoltà di Medicina migliaia di aspiranti camici bianchi”. Consulcesi, network legale dedicato alle professioni sanitarie, segnala la possibilità di un'”ultima chiamata per chi non vuole rinunciare al sogno di diventare medico. Basta presentare il ricorso al Tar entro l’11 dicembre e si potrà essere tra i primi a beneficiare di una deroga che consentirà ai non ammessi al test d’ingresso per Medicina di iscriversi alla Facoltà che desiderano. E’ stato infatti presentato un emendamento alla Legge di Bilancio che ha proprio l’obiettivo di aumentare il numero degli ammessi e di ampliare ulteriormente il numero delle borse di specializzazione”.

A presentarlo è stato l’onorevole di Italia Viva Vito De Filippo, già sottosegretario sia al ministero dell’Istruzione che della Salute, oggi in Commissione Affari sociali. “Più volte De Filippo ha mostrato impegno per risolvere la questione della carenza di medici – ricorda Consulcesi in una nota – e ha dichiarato di recente che chi ha presentato ricorso al test di Medicina può essere prioritariamente valutato più fondato in termini giuridici per la riammissione in quanto dimostra una chiara volontà a intraprendere questo percorso di formazione”.

“Il Parlamento corre ai ripari per un sistema di selezione ingiusto e per l’errata programmazione degli ultimi anni – commenta il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella – Bene l’emendamento che può da un lato tamponare la grave carenza di medici, dall’altro lato porre rimedio a una grave e ripetuta ingiustizia che porta ogni anno all’esclusione di migliaia di giovani aspiranti medici”.

“E’ l’ultima chance che potrebbe premiare chi non si è arreso al sistema e ha deciso di fare ricorso giocandosi l’ultima carta per entrare alla Facoltà di Medicina”, aggiunge Tortorella.

Per Consulcesi si tratta dunque di “una sorta di sanatoria a un sistema di selezione che si è ormai rivelato inadeguato allo scopo, cioè inadatto a premiare i candidati più capaci e meritevoli. Prova ne sono le centinaia di irregolarità segnalate in tutta Italia, che quest’anno hanno portato a un aumento di circa il 10 per cento dei ricorsi”.

Consulcesi continua a mettere a disposizione dei candidati lo sportello virtuale www.numerochiuso.info e i canali social dedicati, per raccogliere testimonianze e fornire informazioni su come tutelarsi in caso di scorrettezze durante la prova. Ci sono inoltre consulenti consultabili gratuitamente attraverso il numero verde 800.189091.