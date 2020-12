Mes e M5s, Sileri: “Nessun veto”

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – Non c’è “nessun veto del Movimento 5 stelle sul Mes: va bene una riforma del Mes articolata, giusta, vantaggiosa, di cui si sta discutendo, ma non va utilizzato per l’emergenza pandemica”. Lo ha spiegato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, durante l’Healthcare Summit del Sole 24 Ore.

“Non è vero – sottolinea – che gli investimenti si possono fare solo con il Mes. Possiamo attingere al Recovery Fund e e abbiamo votato lo scostamento di Bilancio. Non concentriamoci sul Mes come soluzione a tutto, perché non lo è. Anzi, ciò che appare vantaggioso oggi potrebbe non esserlo domani e magari costringerci a nuovi tagli”.