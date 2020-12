‘Accordo amici della vista’, più attenzione a pazienti con glaucoma

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) – Un impegno tra ‘amici della vista’ per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva causata dal glaucoma. E’ quello che si sono scambiati l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, rappresentati dal presidente Mario Barbuto, il gruppo multi-partisan parlamentare ‘amici della vista’, coordinato dall’onorevole Paolo Russo, medico oculista, e la Società italiana Glaucoma (Sigla), nella persona del neo-eletto presidente Stefano Gandolfi, direttore della Clinica oculistica di Parma.

L’accordo tra le parti – riferisce una nota – è stato preso durante un simposio, svoltosi nell’ambito del Meeting annuale di Sigla, quest’anno in ‘visual online’ a causa dell’emergenza Covid-19, e dedicato alla gestione della disabilità visiva indotta dal glaucoma, definito, non a caso, ‘il ladro silenzioso della vista’. Nel simposio è stata sottolineata la necessità di rendere il mondo ‘fruibile’ per chi, tra i cinque sensi, non può più contare proprio su quello attraverso il quale, oggigiorno, passa più dell’80% delle informazioni che una persona può avere sulla realtà che la circonda.

Un recente esempio di come anche l’arte possa essere portata a misura dell’ipovedente e del non vedente – riferisce ancora la nota – viene dall’iniziativa ‘il Cristo Ri-velato’, sostenuta dai Lions Club di Parma con il patrocinio di Sigla, a seguito della quale l’interpretazione dello scultore non vedente Felice Tagliaferri del notissimo Cristo Velato, conservato nella chiesa di San Severo a Napoli, sarà esposta per un anno nella chiesa di San Giovanni a Parma, a disposizione di chiunque, con disabilità visiva, voglia ‘vederla’ attraverso il contatto con le mani. Una riproduzione accessibile e fruibile, ottenuta attraverso la stampa 3D, renderà ancora più precisa l’immagine mentale ottenuta attraverso il tatto.

Pertanto, sviluppare tecnologie, che rendano l’ipovedente meno dipendente dall’aiuto esterno sia in casa sia fuori è stato confermato come un obiettivo strategico, da raggiungere anche attraverso progetti dedicati e cogliendo l’occasione dei prossimi finanziamenti in arrivo dalla Ue. Dal simposio – conclude il comunicato Sigla – è emersa inoltre la unanime sollecitazione a sostenere politiche di prevenzione della disabilità, facendo diagnosi di glaucoma in fase precoce, attraverso l’implementazione di percorsi di screening, integrati nella rete della medicina territoriale.