Sanità: boom della Digital Health in era Covid

Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) – Sensori, App, monitoraggio continuo dei parametri biometrici attraverso dispositivi indossabili, assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale che comunicano con il paziente, servizi digitali per l’assistenza medica a distanza, algoritmi che generano biomarcatori fisiologici e comportamentali. Sono solo alcune delle nuove frontiere della Digital Health, protagonista di un’improvvisa accelerazione mentre il mondo è alle prese con l’emergenza Covid-19. La pandemia in corso ha reso infatti ancora più evidente “l’assoluta necessità dell’integrazione della medicina tradizionale con quella digitale, e il prezioso ruolo che la Digital Health può svolgere nell’offrire nuove dinamiche di comunicazione tra medico e paziente”.

Di questi temi si è discusso durante l’evento virtuale ”, promosso da Pfizer Healthcare Hub e organizzato da Healthware Group con l’obiettivo di informare, educare e offrire soluzioni concrete ai medici che in questa fase di emergenza sanitaria fronteggiano la necessità di relazionarsi con i propri pazienti. L’incontro – riferisce una nota – ha visto la partecipazione di medici, esperti di salute digitale, rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni, e la presentazione da parte di 4 tra le aziende più innovative nel settore (Empatica, Hassisto, Pagine Mediche e Zana), delle loro idee e soluzioni digitali per il sistema sanitario e la gestione a distanza dei pazienti.

L’emergenza Covid-19 – riflettono i promotori dell’iniziativa – ha generato in Italia un aumento senza precedenti della domanda di soluzioni sanitarie digitali, arrivata dalla base, ossia da parte dei pazienti, verso l’alto. Gli ospedali che hanno lavorato al di là della loro capacità massima durante il picco della pandemia, le restrizioni durante il lockdown e il distanziamento sociale hanno aumentato la necessità di assistere i pazienti da remoto. I cittadini e i professionisti sanitari hanno sollecitato soluzioni di Digital Health che dovrebbero essere semplici da usare e pragmatiche da un punto di vista tecnologico e organizzativo, ma anche rigorose in termini di affidabilità medica e sicurezza. Il digitale fornisce nuovi strumenti per migliorare la vita di pazienti attraverso l’innovazione e Pfizer, “in linea con la sua mission”, ha identificato “il ruolo importante che l’azienda può svolgere nell’ecosistema della Digital Health, che è quello di consentire e guidare l’adozione delle innovazioni attraverso collaborazioni e partnership nell’ambito del sistema sanitario”.

“Con una trasformazione accelerata della sanità digitale e lo sviluppo di un ecosistema sanitario connesso, le aziende farmaceutiche possono svolgere un ruolo centrale come connettori evolvendosi ulteriormente in una prospettiva ‘beyond the pill’, oltre il farmaco – afferma Paivi Kerkola, amministratore delegato di Pfizer Italia – La risposta di Pfizer è stata quella di creare Healthcare Hub, attraverso il quale identificare e coinvolgere start-up, sviluppando soluzioni innovative, tecnologie e modelli di business che si adattino alla visione innovativa dell’azienda e che abbiano un impatto sulla vita dei pazienti. Il programma di Healthcare Hub prevede di sviluppare giovani imprese e utilizzare un modello rapido e agile per integrare soluzioni, identificate come priorità strategiche in azienda, basate sulle esigenze di medici, istituzioni e pazienti. L’obiettivo ultimo è identificare le innovazioni che cambiano la vita dei pazienti attraverso lo studio delle tecnologie emergenti, il pensiero ‘agile’ delle start-up e la ricerca delle collaborazioni con imprenditori innovativi”.

Pfizer Healthcare Hub – si ricorda nella nota – nasce nel 2018 dalla collaborazione tra Pfizer e la piattaforma di innovazione H-Farm, nella convinzione che la digital transformation sia la risposta all’emergere di nuove esigenze: aumento dell’età media, gestione delle patologie croniche, sviluppo della medicina personalizzata, educazione ed empowerment del paziente.