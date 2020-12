Medicina: sclerosi multipla, oltre 3.400 nuovi casi l’anno in Italia

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) – La sclerosi multipla è una delle patologie infiammatorie, demielinizzanti e degenerative tra le più rilevanti. Sono oltre 122mila gli uomini e le donne colpiti solo nel nostro Paese e i nuovi casi l’anno sono più di 3.400. Una malattia invalidante, che presenta un alto impatto socio-sanitario tanto da costare all’intero sistema-Paese più di 5 miliardi l’anno. Grazie però alla ricerca medico-scientifica migliorano i livelli di cura dei pazienti e l’assistenza è garantita nonostante l’emergenza Covid-19. E’ quanto sostengono gli esperti italiani che hanno organizzato oggi un media-tutorial online dedicato alla patologia.

“Grazie alle conoscenze acquisite durante la prima ondata della pandemia, la gestione sanitaria della seconda ondata appare relativamente più facile anche per i pazienti con sclerosi multipla, fragili per la loro malattia e per gli interventi terapeutici necessari a controllarla – afferma Massimo Filippi dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore delle Unità di Neurologia, Neurofisiologia e Neuroriabilitazione dell’Ospedale San Raffaele, in cui incide il Centro Sclerosi multipla – Grazie ad una serie di provvedimenti, le possibilità di contagio sono minime. Siamo così riusciti a proseguire con la somministrazione di terapie, l’esecuzione di esami diagnostici e le visite di controllo. Ora è fondamentale garantire un accesso altrettanto efficace ai servizi di riabilitazione”.

“La sclerosi multipla – sottolinea lo specialista – è una patologia che può determinare una significativa riduzione dell’autonomia in un’alta percentuale di pazienti. Uno dei nostri obiettivi deve pertanto essere quello di favorire interventi da parte di personale sanitario qualificato anche sulle fasi più avanzate di malattia per rispondere adeguatamente alle giuste richieste di pazienti e caregiver”.

“Anche in neurologia si parla molto in questo momento delle possibilità offerte dalla telemedicina – aggiunge Gioacchino Tedeschi, presidente della Società italiana di neurologia (Sin) – Per quanto riguarda la gestione dei nostri malati può rappresentare una preziosa risorsa ed è già utilizzata in molti centri per la diagnosi e cura della sclerosi multipla. Ovviamente questa risorsa non può sostituire il ruolo del neurologo esperto in sclerosi multipla, e questo vale innanzitutto per la prima valutazione del paziente e delle sue complesse problematiche e aspettative. Al contrario può essere una valida integrazione nella gestione del paziente nel follow-up ed è facile prevedere che troverà una applicazione più specifica nel prossimo futuro”.

“Tuttavia – precisa – al momento il suo impiego è ancora in una fase ‘artigianale’ poiché manca una normativa amministrativa che riguardi tanto la prescrivibilità/rimborsabilità, quanto i limiti medico-legali. Vanno quindi stabilite il prima possibile delle regole precise, uniformi e valide per l’interno territorio nazionale. Come Sin siamo impegnati da mesi in una serie di incontri istituzionali per regolamentare questa nuova opportunità”.

La sclerosi multipla rimane una patologia molto complessa e imprevedibile – conclude Tedeschi – Le terapie innovative che utilizziamo sono nella maggioranza dei casi molto complesse, garantiscono risultati notevoli, ma al tempo stesso richiedono una gestione a 360 gradi dei malati. Tutto questo è possibile solo se i pazienti vengono curati e assistiti solo in strutture sanitarie adeguate con personale altamente specializzato. L’istituzione dei centri specializzati, avvenuta circa 20 anni orsono, ha permesso un notevole sviluppo degli oltre 200 centri clinici di riferimento adibiti al trattamento della malattia presenti e attivi su tutto il nostro territorio nazionale. Nonostante si segnalino ancora casi di migrazione sanitaria da una regione all’altra e disparità di qualità nei servizi erogati, nel complesso la rete assistenziale italiana è tra le migliori a livello continentale e possiamo vantare alcuni centri di livello internazionale anche nel campo della ricerca”.