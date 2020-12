Coronavirus: Pregliasco, ‘lockdown? Restrizioni o fra 15 giorni effetti pesanti’

Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) – “Disporre nuove restrizioni” anti-Covid mirate, magari nei giorni più a rischio di assembramenti per lo shopping natalizio, “a questo punto sarà necessario” secondo il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. Anche se la decisione riguardo alle sfumature di un eventuale nuovo ‘rosso lockdown’ sarà necessariamente “politica”, agli occhi del tecnico non può che apparire “preoccupante” la folla che in molte città si è riversata per strada e nei negozi durante il primo giorno di libertà ritrovata. “Non va bene”, commenta il medico all’Adnkronos Salute. “E’ davvero fondamentale arrivare a dover stringere un po’, se no fra 15 giorni ci ritroviamo con effetti pesanti”.

Il rischio reale, conferma Pregliasco, è che in un’Italia tornata quasi tutta gialla in previsione delle feste il coronavirus trovi un’autostrada lungo la quale riprendere la sua corsa. Quanto si è visto per esempio nella prima domenica ‘free’ di Milano “è stato un eccesso – osserva il virologo – E’ vero che nessuno ha fatto niente di illegale”, considerando che la riapertura c’è stata, “ma così, tutti insieme appassionatamente” affollati, “non va bene. E se non c’è la responsabilità di ognuno – è l’amara riflessione dell’esperto – finisce che bisogna arrivare a dare delle regole”. Quindi “assolutamente sì: le modalità le deve definire la politica”, ma “per non gettare la cappa in terra” servirà forse imporre nuovi paletti.