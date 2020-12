Abb accelera sulla mobilità elettrica con un nuovo centro di ricerca

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Abb accelera l’innovazione della mobilità elettrica con un nuovo centro globale di ricerca e sviluppo. La struttura da 10 milioni di dollari, con una superficie di 3.600 metri quadri, si trova nel campus dell’Università Tecnica di Delft, nei Paesi Bassi e guiderà il futuro sviluppo del portafoglio di Abb, nonché i progetti di ricerca e sviluppo per i veicoli elettrici.

Nel 2020 l’Università si è classificata tra le prime 15 università di ingegneria e tecnologia al mondo. “L’innovazione è nel nostro sangue: Abb ha aperto la strada della ricarica dei veicoli elettrici ed è orgogliosa di aver svolto un ruolo chiave nel guidare l’adozione dei veicoli elettrici in tutto il mondo – ha sottolineato Frank Muehlon, responsabile dell’attività globale di ABB per le soluzioni infrastrutturali per la mobilità elettrica – Questo è il motivo per cui abbiamo voluto collocare il nostro laboratorio di innovazione sulla mobilità elettrica a Delft, nel cuore del campus universitario, dove siamo circondati dai talenti tecnologici e dalle start-up più brillanti dei Paesi Bassi”.

Il complesso ospiterà fino a 120 specialisti. “All’interno di Abb Electrification investiamo circa 400 milioni di dollari all’anno in ricerca e sviluppo per assicurarci di rimanere in prima linea nella leadership tecnologica e definire gli standard quando si tratta di mobilità sostenibile. Nell’ambito di questo investimento, ci concentriamo sul superamento dei confini della mobilità elettrica principalmente nei settori della ricarica, dello stoccaggio e della digitalizzazione. Il nuovo laboratorio ci consentirà di rafforzare la nostra collaborazione con i costruttori di veicoli elettrici per promuovere performance più elevate e progressi in tutto il settore”, ha aggiunto Muehlon.

Garantire la connessione continua tra veicoli, stazioni di ricarica, reti di ricarica e la rete, insieme ai sistemi software di supporto, è un obiettivo chiave per Abb. L’e-mobility Innovation Lab è stato dotato della tecnologia più recente per garantire che i caricabatterie Abb siano compatibili con tutti i tipi di veicoli. I simulatori sono stati costruiti esattamente per questo scopo con il 95% di tutti i test da condurre con una copia digitale dei veicoli. Per testare le prestazioni dei veicoli in climi molto caldi o freddi, poi, Abb ha sviluppato speciali sale per prove ambientali dove le soluzioni saranno soggette a condizioni estreme, comprese temperature da -40 a +100 gradi Celsius e umidità elevata.

L’atrio è abbastanza grande da consentire ai costruttori di guidare le proprie auto, autobus o camion in un ambiente caldo e controllato per condurre i test.

Per il riscaldamento e il raffrescamento, il complesso Abb sarà collegato all’impianto geotermico dell’Università. Sul tetto saranno installati dei pannelli solari dotati di inverter solari per convertire la corrente continua raccolta dal Sole in corrente alternata che insieme all’avanzato sistema di building management di Abb per il controllo della climatizzazione e della luce e al sistema di accumulo delle batterie, consentiranno di testare l’energia da reimmettere nella rete.