Coronavirus: Cns, disponibili 4.470 unità plasma guariti, finora 5.731 trasfuse

Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) – Nelle banche del sangue dei sistemi regionali italiani sono oggi disponibili “4.470 subunità di plasma iperimmune, raccolto da 161 servizi trasfusionali distribuiti su tutto il territorio nazionale”. Di queste subunità, “825 hanno un titolo di anticorpi neutralizzanti uguale o superiore a 1:160”. Complessivamente, “in Italia sono state prodotte 10.414 subunità di plasma iperimmune donato da 8.218 donatori guariti dal Covid-19 e ne sono state trasfuse 5.731”. E’ quanto riporta il Centro nazionale sangue (Cns) dell’Istituto superiore di sanità, sulla base dell’ultimo monitoraggio effettuato.

Il sistema trasfusionale italiano – ricorda il Cns – oltre all’impegno nel test clinico nazionale Tsunami, è coinvolto in due progetti europei sul plasma iperimmune. Uno è Support-E (www.support-e.eu), che ha come obiettivo “la valutazione, basata su evidenze scientifiche, delle terapie a base di plasma da convalescente Covid-19 (Ccp) e il raggiungimento di un’armonizzazione fra tutti gli Stati membri sull’utilizzo clinico più appropriato, anche attraverso l’uso del database europeo sul Ccp di recente costruzione. Il progetto vede la partecipazione di due centri italiani e del Cns, che coordina il Working Package sulla dissemination”.

L’altro progetto europeo al quale il Centro nazionale sangue partecipa è ​l’Esi (Emergency Support Instrument), che “prevede la disponibilità di fondi Ue per supportare la raccolta di plasma da convalescente Covid-19 da parte di servizi trasfusionali e associazioni di donatori. I servizi trasfusionali italiani hanno presentato una proposta attraverso il coordinamento della Regione Lombardia. La fase di valutazione delle proposte da parte della Commissione europea sta per concludersi. Entro ottobre, gli applicants verranno contattati circa l’esito delle istanze presentate”.