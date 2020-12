Borsa italiana: ecco i principali indici a cui guardare per investire

La borsa italiana attira sia investitori del nostro paese che investitori internazionali. Prima di aprire delle posizioni finanziarie con la borsa italiana è utile però informarsi sui principali indici da tenere in considerazione per valutare gli investimenti e per individuare le potenziali opportunità di crescita create dal mercato.

Il 2020 fino a questo momento è stato un anno molto complesso per i mercati finanziari, caratterizzato da una profonda crisi per alcuni settori ed una crescita rapida per altri. Nell’ultimo mese è in atto una ripresa sostenuta delle quotazioni europee e nello specifico si sta osservando una crescita della borsa italiana, crescita che sta attirando nuovi potenziali investitori.

Per rendersi conto di questa ripresa basta guarda l’indice Ftse Mib di Piazza Affari, che nell’ultimo mese ha registrato un aumento del 10%. Per sfruttare le opportunità del mercato e provare a generare dei profitti è necessario però capire cosa sono gli indici di borsa italiana e come un’analisi di questi indici possa essere d’aiuto per evitare gli errori più comuni e per ridurre il rischio correlato ad ogni investimento.

Come funzionano gli indici di borsa?

Capire come funzionano gli indici di borsa è indispensabile se si ha intenzione di investire con essi. Tutti gli investitori dovrebbero spendere del tempo per la formazione personale e per approfondire i temi di maggior interesse dei mercati finanziari ai quali sono interessati.

Il valore degli indici di borsa viene calcolato tenendo conto del valore dei titoli che contiene. Nello specifico si calcola la media ponderata del valore di tutti i titoli che costituiscono l’indice preso in esame. La media ponderata viene preferita alla media aritmetica perché con quest’ultima tutti i titoli avrebbero lo stesso peso nel determinare la media finale, invece con la media ponderata i titoli con capitalizzazione maggiore hanno più peso e quelli con capitalizzazione inferiore incidono meno sul valore finale dell’indice di borsa.

Vi sono in realtà anche degli indici equally weighted, per i quali si utilizza una media aritmetica e dunque non si fanno distinzioni di peso sulla base della capitalizzazione dei titoli che costituiscono l’indice. La media ponderata viene impiegata invece per gli indici price weighted e per gli indici value weighted.

Quali sono i principali indici della borsa italiana?

Dopo aver capito come si effettua il calcolo del valore di un indice, si può procedere informandosi su quali sono i principali indici della borsa italiana con cui si potrebbe investire. Conoscere gli indici ed i titoli che li compongono sarà utile al momento della scelta degli indici su cui indirizzare il proprio capitale.

FTSE MIB

Uno degli indici della borsa italiana più conosciuti è l’FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa). Questo rappresenta l’indice di borsa più rappresentativo dell’economia nazionale, raccogliendo le 40 società con la capitalizzazione maggiore e rappresentando dunque circa l’80% del mercato azionario del nostro paese. Questo indice di borsa può essere sfruttato sia per gli investimenti con ETF, sia per gli investimenti con il trading.

FTSE IT Mid Cap

L’indice di borsa FTSE IT Mid Cap raccoglie le 60 società che presentano capitalizzazione più alta e liquidità maggiore, non considerando però quelle che sono già state incluse nell’indice FTSE MIB. All’interno di questo indice si trovano società che operano in settori molto differenti, non è il settore a determinare la presenza nell’indice, ma a farlo sono capitalizzazione e liquidità.

FTSE IT Star

Nato nel 2001, l’indice FTSE IT Star raccoglie al momento 75 società che rispettano alcuni requisiti molto precisi, tra cui il più importante è l’avere una capitalizzazione non oltre il miliardo di euro. Le società che ambiscono ad essere inserite in questo indice devono anche avere una buona liquidità e devono operare in maniera trasparente sui mercati finanziari.