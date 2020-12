Coronavirus: domenica V-Day allo Spallanzani, primo vaccino a infermiera

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) – Sarà un’infermiera a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione del siero è in programma domenica 27 dicembre all’Inmi Spallanzani di Roma, per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. Lo si apprende da fonti della Regione Lazio.